Летом 2019 года Месси упустил еще одну возможность завоевать трофей со сборной, уступив Бразилии в полуфинале Кубка Америки.

Лео часто упрекают в отсутствии лидерских качеств и постоянно говорят, что аргентинец слишком тихий и неразговорчивый для капитана.

Но Анхель ди Мария рассказал про спич, который его партнер выдал в раздевалке после вылета из борьбы за золото:

«Месси сказал несколько красивых слов после вылета от Бразилии. Лео сказал, что горд за команду, которую мы построили. Что хоть мы и не играли вместе много, так как некоторых вызвали в сборную впервые, казалось, что мы были вместе долгие годы. Он был рад тому, что все мы работали ради одной цели с первого дня и что он гордится молодыми парнями, отдавшими все за эмблему на груди

Когда он закончил, все были в слезах, потому что он тронул сердце каждого, особенно юных парней», – приводит слова Ди Марии ESPN.

Лео не выиграл ни одного титула со взрослой сборной Аргентины.

Аргентина уступила Бразилии 0:2 в полуфинале Копы и взяла бронзу.

Месси обвиняют в отсутствии лидерских качеств, но это не так. Лео регулярно выручает «Барсу»

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