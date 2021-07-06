Бразилия
    -
    2:00
    06.07.21
    Олимпийский стадион
    Перу
      Кубок Америки • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Бразилия - Перу

      Футбол. Следите за матчем Бразилия – Перу на Eurosport.ru! 6 июля 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тите или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия и Перу и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бразилия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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