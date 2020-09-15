Нападающий «Барселоны» Лионель Месси верит, что добьется успеха со сборной Аргентины.

Goal.com пишет, что 33-летний футболист уверен в победе национальной команды на Кубке Америки 2021 года и планирует выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сообщается, что тренерский штаб Лионеля Скалони оказывает Месси полноценное доверие.

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  • Месси не завоевал со сборной ни одного титула.
  • На Кубке Америки 2019 года Аргентина финишировала третьей, Месси был удален в матче за бронзу.

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