Нападающий «Барселоны» Лионель Месси верит, что добьется успеха со сборной Аргентины.
Goal.com пишет, что 33-летний футболист уверен в победе национальной команды на Кубке Америки 2021 года и планирует выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сообщается, что тренерский штаб Лионеля Скалони оказывает Месси полноценное доверие.
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- Месси не завоевал со сборной ни одного титула.
- На Кубке Америки 2019 года Аргентина финишировала третьей, Месси был удален в матче за бронзу.
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