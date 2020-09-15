Goal.com пишет, что 33-летний футболист уверен в победе национальной команды на Кубке Америки 2021 года и планирует выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре. Сообщается, что тренерский штаб Лионеля Скалони оказывает Месси полноценное доверие.