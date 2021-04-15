Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получить 50 тысяч доз вакцин против covid-19 для реализации амбициозного, но неоднозначного плана вакцинации всех футболистов из Южной Америки.

Идея состоит в том, чтобы вакцинировать всех игроков перед Кубком Америки. Сделка с китайской фармацевтической фирмой Sinovac была заключена после того, как аргентинец подарил азиатам свою экипировку «Барсы» с автографами. «Руководители Sinovac выразили восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал им три футболки», – написал в твиттере официальный представитель КОНМЕМБОЛ Гонсало Беллосо.

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Сделка была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Альберто Локалле и вызвала возмущение в стране, которая имеет дело с самым высоким приростом больных в мире – 1084 человека на миллион жителей. «Если президент сотрудничает с КОНМЕБОЛ в проведении вакцинации для Кубка Америки, он мог бы точно так же отнестись и к Канелонесу», – сказал мэр уругвайского города Канелонес Яманду Орси. На данный момент вакцинировано только 12,4% населения его города.

В Аргентине все тоже не так просто: как отмечает The Guardian, сначала власти должны одобрить китайскую вакцину Sinovac, прежде чем игрокам будет разрешено вакцинироваться. В стране резко выросло число заболевших, и правительство рассматривает переход к жесткой изоляции. Также в Аргентине не считают, что привить футболистов – приоритет для страны, в которой наблюдается дефицит вакцин.

Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля.

Турнир должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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