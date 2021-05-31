Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки-2021 – турнир, старт которого запланирован на 13 июня, находится под угрозой срыва.
«КОНМЕБОЛ сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами было принято решение приостановить процесс организации Кубка Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ анализирует предложения других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира. Новости по этому поводу будут объявлены в ближайшее время», – говорится в заявлении организации.
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Ранее от проведения турнира отказалась Колумбия – принять соревнования впервые с 1983 года должны были сразу две страны.
- По плану Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля.
- Действующий обладатель титула – сборная Бразилии. Аргентина с Лионелем Месси в составе стала третьей.
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