Кубок Америки перенесли во второй раз: главный континентальный турнир Южной Америки примет Бразилия.
Об этом сообщает в Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ). Турнир пройдет в запланированное время: с 11 июня по 10 июля. Со стадионами, на которых команды сыграют матчи, Конфедерация определится в ближайшее время.
Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Первая лишилась этого права из-за политической обстановки в стране. Следом и Аргентина упустила возможность порадовать болельщиков праздником футбола – в стране обострилась ситуация с коронавирусом.
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- Сборная Бразилии является действующим чемпионом Кубка Америки.
- Она принимала и предыдущую Копу – в 2019 году.
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