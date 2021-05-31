Кубок Америки перенесли во второй раз: главный континентальный турнир Южной Америки примет Бразилия.

Об этом сообщает в Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ). Турнир пройдет в запланированное время: с 11 июня по 10 июля. Со стадионами, на которых команды сыграют матчи, Конфедерация определится в ближайшее время.

Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Первая лишилась этого права из-за политической обстановки в стране. Следом и Аргентина упустила возможность порадовать болельщиков праздником футбола – в стране обострилась ситуация с коронавирусом.

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Сборная Бразилии является действующим чемпионом Кубка Америки.

Она принимала и предыдущую Копу – в 2019 году.

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