Бразилия стала новой страной-хозяйкой Кубка Америки, после того как Аргентину и Колумбию лишили права на проведение турнира. Похоже, самим игрокам «селесао» такое решение не понравилось.

Как сообщает испанское издание Marca , игроки национальной команды выразили недовольство переносом турнира в Бразилию и тем, что узнали об этом из медиа. В ходе разговора с главой Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло ветераны сборной обсудили возможность отказа от участия в Кубке Америки или даже отмены всего турнира. Возможная причина – напряженная ситуация в стране, связанная с коронавирусом.

Главный тренер бразильцев Тите на пресс-конференции подтвердил, что у его игроков действительно был разговор с главой федерации. Однако специалист отказался уточнять, о чем они беседовали. Вместе с Тито на вопросы журналистов должен был отвечать капитан сборной Бразилии Каземиро, но тот не пришел. По данным источника, такой жест игрока может расцениваться как бойкот турнира. Остальные футболисты сборной пока никак не прокомментировали перенос Кубка Америки в Бразилию.

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Именно из-за эпидемиологической ситуации от проведения турнира отказалась Аргентина. Колумбию лишили соревнований по политическим причинам.

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