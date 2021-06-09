Футболисты сборной Бразилии согласились выступить в Кубке Америки после резкой критики в адрес организаторов турнира. Игроки были недовольны срочным переносом соревнований в их страну на фоне пандемии коронавируса.

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение относительно проведения Кубка Америки в этом году. Мы – сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в медиа, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, приводимых без достоверных фактов. Но мы помним, что являемся профессиональными футболистами. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратных чемпионов мира, команды с огромной историей. Мы против Кубка Америки-2021, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», – гласит обращение футболистов.

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Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине.

Из-за эпидемиологической ситуации от проведения турнира отказалась Аргентина. Колумбию лишили соревнований по политическим причинам.

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