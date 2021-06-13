Евро-2020 – не единственный крупный футбольный мэйджор этого лета. Уже завтра в Бразилии стартует Кубок Америки. Eurosport рассказывает обо всем, что нужно знать перед началом турнира.

Формат турнира

Кубок Америки Сборная Бразилии согласилась поехать на Кубок Америки 09/06/2021 В 07:15

10 сборных-участниц Кубка Америки поделены на две группы. В рамках группового турнира каждой команде предстоит провести 5 матчей, после чего будут определены участники плей-офф. В четвертьфинал выйдут по 4 команды из каждой группы: первое место играет с четвертым, второе – с третьим. Дальше – привычная схема с полуфиналом, матчем за третье место и финалом.

Кто участвует

Все 10 стран-членов КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. На групповом этапе они разделены по принципу географических зон: Северную и Южную.

Южная зона (группа А)

Аргентина

Боливия

Чили

Парагвай

Уругвай

Северная зона (группа B)

Бразилия

Колумбия

Эквадор

Перу

Венесуэла

Также на правах приглашенных сборных в Кубке Америки-2020 должны были принять участие два последних победителя Кубка Азии – Австралия и Катар. Однако перенос турнира на 2021 год из-за пандемии коронавируса заставил сборные выйти из числа участников. Причина – отборочный турнир на ЧМ-2022 в азиатской конфедерации накладывался на календарь Кубка Америки.

Когда и где пройдет

Кубок Америки примет действующий чемпион – Бразилия. Турнир состоится с 14 июня по 11 июля. Изначально Кубок должен был пройти летом 2020 года в Аргентине и Колумбии, но пандемия коронавируса внесла коррективы.

Позже сменились не только даты проведения турнира, но и страны-хозяйки: 20 мая 2021 года Колумбия была исключена из числа организаторов из-за проблем с безопасностью и общественным порядком. Они были вызваны волной протестов против принятия нового налогового законодательства и недовольством жесткими санитарными ограничениями. А спустя всего 10 дней страной-хозяйкой Копы перестала быть и Аргентина – в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация с числом заболевших COVID-19.

Так турнир достался Бразилии, которая успешно организовала предыдущий Кубок в 2019 году, а также ЧМ-2014. Правда, самим игрокам «селесао» такое решение не понравилось – футболисты бразильской сборной всерьез обсуждали вопрос о снятии с Кубка Америки. Но все обошлось.

Кто фаворит

Пожалуй, главные фавориты – хозяева Копы. Сборная Бразилии во главе с Неймаром готовится к защите титула и привезла мощный состав. В заявке два сильнейших вратаря страны – Алиссон и Эдерсон. В обороне воссоединятся недавно победивший в ЛЧ Тьяго Силва и Маркиньос. За полузащиту тоже можно не переживать – порядок там обеспечивают Каземиро и Фабиньо. Украсить атаку и принести голы помимо Неймара призваны Роберто Фирмино, Габи Жезус, Ришарлисон и Винисиус. Последние матчи накануне Копы Бразилия выиграла с одинаковым счетом 2:0 – в рамках отбора к ЧМ-2022 были повержены Эквадор и Парагвай. Поэтому к старту турнира пентакампеоны подходят в отличной форме и настроении.

Другие претенденты на победу в Кубке Америки – сборная Аргентины с Лионелем Месси. Капитан вернулся в национальную команду и всерьез настроен прервать череду неудач в финалах Копы. Победа на турнире – последняя возможность для Лео выправить не самый удачный сезон. Помочь в этом Месси призваны Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Лаутаро Мартинес и Леандро Паредес.

Лионель Месси (Аргентина – Бразилия), Кубок Америки-2019 Фото: Getty Images

Где смотреть

В России Кубок Америки эксклюзивно покажет Okko – обладатели подписок Okko Спорт и Okko Футбол смогут посмотреть все 28 матчей турнира в прямом эфире.

Кубок Америки Сборная Бразилии хочет бойкотировать домашний Кубок Америки 04/06/2021 В 12:50