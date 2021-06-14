Опубликовано 14/06/2021 в 05:41 GMT | Обновлено 14/06/2021 в 06:23 GMT

Кубок Америки по футболу стартовал двумя встречами группового этапа. В первом туре сборная Бразилии разгромила команду Венесуэлы, а колумбийцы одолели Эквадор.

Бразилия победила благодаря мячам Маркиньоса, Неймара с пенальти и Габриэла Барбозы. У Колумбии единственный гол на счету Эдвина Кардоны.

15 июня Аргентина встретится с Чили, а Парагвай – с Боливией.

Турнир проходит в Бразилии. Ранее бразильские футболисты были недовольны переносои турнира на их родину из-за сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.

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