Кубок Америки по футболу стартовал двумя встречами группового этапа. В первом туре сборная Бразилии разгромила команду Венесуэлы, а колумбийцы одолели Эквадор.
Бразилия победила благодаря мячам Маркиньоса, Неймара с пенальти и Габриэла Барбозы. У Колумбии единственный гол на счету Эдвина Кардоны.
- 15 июня Аргентина встретится с Чили, а Парагвай – с Боливией.
- Турнир проходит в Бразилии. Ранее бразильские футболисты были недовольны переносои турнира на их родину из-за сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.
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