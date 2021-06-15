Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в ворота Чили в первом туре группового этапа Кубка Америки и установил новый рекорд.
Месси стал самым результативным футболистом национальным команды по голам в официальных матчах. На счету Лео теперь 73 мяча, из них 39 – без учета товарищеских встреч. Месси обошел по последнему показателю Габриэля Батистуту (38 голов).
- Аргентина сыграла с Чили вничью – 1:1. На гол Месси чилийцы ответили мячом Эдуардо Варгаса.
- Следующий матч аргентинцы проведут 19 июня против Уругвая.
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