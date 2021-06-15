На Кубке Америки-2021 зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом по состоянию на 13 июня.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что на турнире в Бразилии провели 2927 тестов. 31 случай – из числа футболистов и членов делегаций, а еще 10 – наемный персонал, работающий на Кубке Америки. Положительные тесты зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу, сообщает LANCE.

Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине.

Из-за эпидемиологической ситуации от проведения турнира отказалась Аргентина. Колумбию лишили соревнований по политическим причинам.

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