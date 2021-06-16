Среди футболистов и сотрудников национальных сборных, участвующих в Кубке Америки, бушует коронавирус. Общее число заболевших достигло 53 человек.

Французское издание L’Équipe сообщает о том, что на Кубке Америки в Бразилии Covid-19 угрожает испортить футбольный праздник. Министерство здравоохранения Бразилии ранее информировало: на турнире 11 новых заражений за последние сутки. 27 футболистов сдали по два положительных теста. Остальные 26 человек – персонал и тренеры команд, уточнили власти Бразилии.

Ранее футболисты сборной Бразилии грозились бойкотировать домашние соревнования из-за эпидемиологической ситуации. Однако позже официальная пресс-служба команды сообщила, что было принято решение все-таки сыграть на Кубке Америки.

Кубок Америки На Кубке Америки выявили 41 случай заражения ковидом ВЧЕРА В 10:33

Турнир был перенесен в Бразилию, потому что Колумбию лишили права проводить турнир по политическим причинам, Аргентину – по медицинским.

Сборная Бразилии – действующий чемпион Кубка Америки.

Кубок Америки Месси вонзил Чили и побил рекорд Батистуты в сборной ВЧЕРА В 06:04