Пока в Старом свете бушует Евро-2020, Бразилия сходит с ума по игре своей национальной команды на Копе Америки. Пентакампеоны уже разгромили Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0), а Неймар оформил в двух матчах «2+1». Перфомансом форварда «ПСЖ» был впечатлен Фабио Сормани, комментатор Disney (в Бразилии этот телеканал транслирует даже спортивные соревнования).

«Зико, Фалькао, Роналдо и Ривалдо не играли так, как играет Неймар. Они просто не обладали такими же характеристиками. В плане обращения с мячом, таланта и техники Неймар – лучший футболист, которого видел мир со времен Пеле», – приводит слова Сормани La Gazzetta dello Sport

Неймар довел счет забитых мячей за сборную Бразилии до 68. Впереди только Пеле (77), который при этом сыграл меньше матчей в майке «селесао»: 92 против 107 у Нея.

Со сборной Бразилии Неймар взял олимпийское золото-2016 и выиграл Кубок Конфедераций-2013.

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