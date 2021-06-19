Перед матчем группового этапа Кубка Америки между Аргентиной и Уругваем у стадиона «Мане Гарринча» в бразильской столице Бразилиа собрались болельщики «альбиселесте». Репортер аргентинского телеканала TyC Sports Матиас Пеллиссиони во время включения затащил в кадр местного болельщика.

Парень в небесно-голубой форме поднял футболку и продемонстрировал на спине гигантскую татуировку с изображением капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Бразильский фанат набил на туловище фотографию празднования аргентинца, когда он в апреле 2017 года показал майку с 10-м номером трибунам мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

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Поразительно, но сюжет TyC Sports добил даже до внимания самого главного героя. Лионель пришел в комментарии к посту инстаграма и написал: «Потрясающая татуировка. Мне понравилось! Хотел бы встретиться и подписать». Футболист ответил с верифицированного аккаунта, на который подписаны 218 миллионов человек.

Аргентина на Кубке Америки провела два матча – сыграла вничью с Чили (1:1) и победила Уругвай (1:0).

Лионель Месси провел по 90 минут в каждой встрече и открыл счет с чилийцами.

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