Шесть футболистов сборной Чили во время Кубка Америки пригласили женщин в номера гостиницы, нарушив меры по защите от коронавируса.
В нарушении протоколов подозревают Жеана Менесеса, Артуро Видаля, Гари Меделя, Пабло Галдамеса, Пабло Арангуиса и Эдуардо Варгаса. Футболисты якобы позвали женщин в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся чилийская делегация, сообщает Marca.
Игроков подозревают в организации тайной секс-вечеринки и съеме проституток – из-за инцидента отменена пресс-конференция сборной перед матчем с Уругваем.
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- Ранее Медель и Видаль приглашали в отель парикмахера – за нарушение антиковидных норм игроков оштрафовали на 30 тысяч долларов каждого.
- После двух туров Кубка Америки чилийцы, набрав четыре очка, занимают второе место в группе А.
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