Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выполнил обещание перед бразильским фанатом.
В субботу, 19 июня, Месси увидел сюжет телеканала TyC Sports с местным болельщиком, который набил на всю спину татуировку с празднованием Лео на «Сантьяго Бернабеу» четырехлетней давности. 33-летний футболист «Барселоны» в комментариях назвал тату «потрясающей» и пообещал встретиться с героем и что-то подписать – по всей видимости, спину.
После очередной тренировки Месси шел в автобус сборной Аргентины, но до этого направился к ожидающим фанатам. Он увидел того самого парня с татуировкой, взял маркер и оставил автограф на спине.
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Но это не вся история.
Бразилец сразу после встречи с кумиром отправился в тату-салон и выбил подпись Месси на том месте, где Лео оставил автограф. Сумасшедший!
- Аргентина на Кубке Америки провела два матча – сыграла вничью с Чили (1:1) и победила Уругвай (1:0).
- Лионель Месси провел по 90 минут в каждой встрече и открыл счет с чилийцами.
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