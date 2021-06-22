Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины на Кубке Америки-2021 Лионель Месси вышел на матч против команды Парагвая в стартовом составе. Этот матч стал для него 147-м за сборную Аргентины. Таким образом, 33-летний футболист по количеству матчей за сборную своей страны сравнялся с Хавьером Маскерано.

Бывший одноклубник и партнер по сборной уже отреагировал на достижение Лео. Маскерано поздравил Месси с повторением своего рекорда и пожелал ему еще много матчей в составе «альбиселесте».

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Матч против Парагвая завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Встреча состоялась в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой сборной Аргентины. Победный гол в матче на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. Результативной передачей отметился Анхель Ди Мария.

Недавно Месси побил рекорд Габриэля Батистуты по голам за Аргентину в официальных матчах.

В следующем туре аргентинцы встретятся с Боливией, а Парагвай проведет матч с Чили.

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