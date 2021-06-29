Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по матчам за национальную команду.

Он вышел на поле в стартовом составе во встрече группового этапа Кубка Америки-2021 против Боливии. Эта игра стала для 34-летнего Месси 148-й на международном уровне. Он обошел бывшего защитника «Барселоны» Хавьера Маскерано, проведшего за сборную Аргентины 147 матчей. Теперь Месси установил достижение по играм в составе «Альбиселесте».

Чемпионат Испании Месси подпишет контракт с «Барсой» на год (Cadena) 22/06/2021 В 19:44

На радостях Лео сделал дубль и отдал результативную передачу на Алехандро Гомеса в матче с Боливией. Он также обновил рекорд по голам за сборную (второй мяч боливийцам стал для звезды «Барселоны» 75-м в составе Аргентины). Также форвард Серхио Агуэро отметил 100-й матч за национальную команду.

До Месси и Маскерано рекорд по проведенным матчам на международном уровне принадлежал бывшему капитану миланского «Интера» Хавьеру Дзанетти. На его счету 143 встречи в футболке аргентинской команды.

Единственный трофей Лионеля Месси в составе сборной – золотая медаль на Олимпийских играх-2008. Он уступил Германии в решающем матче чемпионата мира-2014 и всего проиграл четыре финала на крупных турнирах.

В четвертьфинале Кубка Америки-2021 Аргентина сыграет с Эквадором. Первый матч плей-офф для «Альбиселесте» пройдет в ночь с 3 на 4 июля.

Контракт Лео с испанской «Барселоной» подойдет к концу меньше чем через двое суток – 30 июня 2021 года.

Кубок Америки Месси повторил рекорд Маскерано по матчам за Аргентину 22/06/2021 В 06:09