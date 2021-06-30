Eurosport.ru совместно с БК Марафон разобрали матчи плей-офф Кубка Америки и предлагают самые выгодные варианты для ставок на четыре матча турнира.

Перу – Парагвай (3 июля, 00:00)

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Вероятно, самая ровная пара 1/4. Перу – серебряный призер последнего Кубка Америки, но глобально команда очень редко добирается до полуфиналов и финалов турнира. Парагвайцы еще более редкие гости решающих стадий. В этот раз у всех все срослось.

Игроки сборной Перу празднуют выход в плей-офф Фото: Getty Images

Тем не менее, эти сборные – абсолютное пушечное мясо для топ-команд, и она сами это понимают. Возможность выйти в полуфинал – уже большая удача, поэтому никто не будет рисковать и играть агрессивно в атаку. Вероятно, зрители увидят минимум голов, а, может быть, вообще ни одного.

Бразилия – Чили (3 июля, 03:00)

У Бразилии сумасшедшая заявка на этот Кубок Америки: Тите привез на турнир всех звезд топ-клубов Европы, включая Неймара, а также собрал главных крутышей из местного чемпионата. В итоге «селесао» ожидаемо легко выиграли группу, а в последнем матче против Эквадора позволили отдохнуть всем лидерам.

Чилийцы с трудом выбрались в четвертьфинал, заняв четвертое место в группе и выиграв всего один матч – 1:0 у скромнейшей Боливии. Свою сборную вперед ведет Артуро Видаль, и его уже не хватает – остальные футболисты либо доигрывают (Исла, Медель), либо еще слишком молоды, чтобы взять лидерство на себя. Такую Чили Бразилия разорвет на части и проглотит не запивая.

Уругвай – Колумбия (4 июля, 01:00)

Колумбия, несмотря на наличие в команде потрясающей пары форвардов Сапата/Муриэль и Куадрадо на фланге выступила в группе очень бледно: одна победа, всего три забитых мяча. Уругвай тоже сыграл не на полную мощь, но по играм было видно, что ребята Оскара Табареса могут прибавить.

Эдинсон Кавани, сборная Уругвая Фото: Getty Images

Что делает Уругвай фаворитом пары, так это футболисты на скамейке. Колумбийцам глобально некем усилить игру, в то время как у «чарруа» в запасе сидят Луис Суарес, Лукас Торрейра и многие другие серьезные парни. Именно этот фактор должен помочь Уругваю выйти в полуфинал.

Аргентина – Эквадор (4 июля, 04:00)

Аргентина, как и Бразилия, очень уверенно провела групповой этап и без лишнего напряжения пробилась в плей-офф. Чем понравилась команда, так и это умением подстроиться под соперника и игрой не только на Месси, хоть Лео стал лучшим бомбардиром этапа (три мяча). А еще тем, что в каждом матче «альбиселесте» очень много били по воротам и конкретно в створ.

У Эквадора довольно слабая линия обороны. В последний раз команда Густаво Альфаро играла на ноль в ноябре 2019 года в товарняке против Тринидада и Тобаго. Учитывая силу нападения и полузащиты сборной Аргентины, в 1/4 им не составит труда забить сопернику хотя бы пару мячей.

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