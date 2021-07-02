Eurosport.ru и БК Марафон подготовили превью к четвертьфиналу Кубка Америки между Бразилией и Чили. Составы, статистика, форма и котировки букмекеров – рассказываем все самое важное.

Кто посмотрит игру с трибун

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Бразилия перед плей-офф потеряла двух игроков: из-за травмы ребра выбыл фланговый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, ни одного матча на турнире из-за повреждения колена не провел центрдеф Фелипе. Но их есть кем заменить, а атака команды в полном порядке.

Игроки сборной Бразилии утешают Ренана Лоди Фото: Getty Images

У Чили одна потеря, но очень существенная – Алексис Санчес поехал на турнир, но пока не провел ни минуты. Нападающий «Интера» надеется восстановиться в ближайшее время, но к тому моменту команда уже может покинуть турнир.

Форма

Сборная Бразилии очень сильно отыграла групповой этап. В первом матче хозяева турнира закинули три мяча в ворота Венесуэлы, затем четыре – Перу, после обыграли 2:1 Колумбию. Перед последним туром «селесао» обеспечили первое место в группе, поэтому против Эквадора сыграли резервисты. Как итог: равная борьба и 1:1. Но против Чили все сильнейшие снова будут в старте.

Чилийцы изначально попали в группу, из которой не выйти в плей-офф было бы стыдно. Команда Боливии была явным аутсайдером пятерки и не набрала ни очка (с разницей 2:10). В итоге сборная Чили отвоевала 5 очков и финишировала четвертой. Боливия – единственная команда, которую обыграла «ла роха» (1:0). С Аргентиной и Уругваем были ничьи (оба раза по 1:1), а еще поражение от Парагвая (0:2).

Лицом к лицу

В последний раз Бразилия и Чили встречались в 2017-м в отборе к ЧМ-2018. Пентакампеоны победили 3:0.

За всю историю команды встретились 78 раз: у Чили 8 побед, у Бразилии – 54.

Самая крупная победа Бразилии над Чили – 7:0, Чили над Бразилией – 4:0.

Лучшие бомбардиры обеих команд на этом турнире забили по два мяча. Столько у Неймара и Варгаса.

Бразилия – действующий победитель КА, Чили брала титул два года подряд до этого.

Котировки букмекеров

Для сборной Бразилии это домашний турнир, что играет огромную роль: эмоциональные фанаты и футболисты «селесао» объединяются в единый поток и сносят соперников. Подбор игроков у Тите просто волшебный, в нападении жгут Неймар, Фирмино, Барбоса и Ришарлисон – остановить их очень непросто.

У Чили тоже яркие игроки атаки, а еще команде нечего терять. Матч может получиться очень результативным, и вряд ли кто-то удивится, если соперники пробьют верх – на тотал больше 2,5 мячей БК Марафон дает высокий коэффициент 2,1

Где смотреть

Матч начнется в ночь со 2 на 3 июля и начнется в 3 ночи по московскому времени. Если не спится и есть желание посмотреть игру, найти ее можно на ОККО-Спорт по подписке.

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