Сборная Бразилии обыграла команду Чили в четвертьфинале Кубка Америки со счетом 1:0. Почти весь второй тайм команда Тите играла в меньшинстве после удаления Габи Жезуса.

Бразильцы усилиями Лукаса Пакеты забили на 46-й минуте, а на 48-й нападающий «Манчестер Сити» на радостях снес защитника чилийцев Эухенио Мену.

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К счастью, Мена смог продолжить игру, но судья незамедлительно достал прямую красную карточку и удалил Жезуса.

Габриэл Жезус получил карточку Фото: Getty Images

Пятикратные чемпионы мира сохранили счет до конца матча, хотя сборная Чили забила один мяч, который не засчитали из-за офсайда.

Сборная Бразилии вышла в полуфинал, где сыграет с командой Перу.

Во втором полуфинале победитель матча Аргентина – Эквадор встретится с лучшим в игре Уругвая и Колумбии.

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