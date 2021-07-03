Сборная Бразилии обыграла команду Чили в четвертьфинале Кубка Америки со счетом 1:0. Почти весь второй тайм команда Тите играла в меньшинстве после удаления Габи Жезуса.
Бразильцы усилиями Лукаса Пакеты забили на 46-й минуте, а на 48-й нападающий «Манчестер Сити» на радостях снес защитника чилийцев Эухенио Мену.
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К счастью, Мена смог продолжить игру, но судья незамедлительно достал прямую красную карточку и удалил Жезуса.
Габриэл Жезус получил карточку
Фото: Getty Images
Пятикратные чемпионы мира сохранили счет до конца матча, хотя сборная Чили забила один мяч, который не засчитали из-за офсайда.
- Сборная Бразилии вышла в полуфинал, где сыграет с командой Перу.
- Во втором полуфинале победитель матча Аргентина – Эквадор встретится с лучшим в игре Уругвая и Колумбии.
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