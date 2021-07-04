В Бразилии завершились все четвертьфинальные матчи Кубка Америки-2021.

На «Эстадио Олимпико Педро Людовико» в Гоянии встречались Перу и Парагвай. Парагвайцы вышли вперед на 11-й минуте, но соперники еще до перерыва забили дважды и вышли вперед. Номинальные гости отыгрались, но снова пропустили на 80-й минуте, и на 90-й форвард Габриэл Авалос перевел игру в дополнительное время и серию пенальти. В ударах с 11 метров сильнее оказались перуанцы – 4:3, решающее попадание у левого защитника «Сент-Этьена» Мигеля Трауко.

Бразилия с трудом прошла двукратных чемпионов турнира Чили. На 46-й минуте счет первым касанием открыл вышедший на замену Лукас Пакета, а спустя 120 секунд Габриэл Жезус влетел в защитника Эухенио Мену и увидел перед собой красную карточку. Но бразильцы удержали преимущество и прошли в полуфинал – 1:0.

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Уругвай и Колумбия на стадионе «Мане Гарринча» в Бразилиа скатали безголевую ничью по итогам 120 минут и решали выход в следующую стадию по пенальти. У уругвайцев с точки забили Суарес и Кавани, но промахнулись Хосе Хименес из «Атлетико» и Матиас Винья из «Палмейраса», в то время как колумбийцы вонзили четыре из четырех. Они и прошли дальше – 4:2.

Аргентина в Гоянии не заметила сборную Эквадора – 3:0. Отличились Родриго де Пауль, Лаутаро Мартинес и, конечно, Лионель Месси. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» вонзил со штрафного на 93-й минуте и опередил по этому показателю капитана сборной Португалии Криштиану Роналду – у Криша 57 голов прямым ударом со стандарта, а банка эквадорцам стала для Месси 58-й.

В полуфиналах Кубка Америки-2021 встретятся Бразилия и Перу, а также Аргентина и Колумбия.

Матчи пройдут в ночь с 5 на 6 июля (2:00 мск) и в ночь с 6 на 7 июля (4:00 мск).

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