Защитник сборной Колумбии Йерри Мина весьма своеобразно отпраздновал реализованный пенальти в серии 11-метровых в четвертьфинале Кубка Америки против Уругвая.
Мина прошил Фернандо Муслеру, после чего приложил большой палец к губам, а затем исполнил причудливый танец.
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- В основное время команды сыграли вничью со счетом 0:0.
- Гол Мины даже не было решающим: он бил третьим по счету. Все его партнеры по команде реализовали попытки, а у Уругвая запороли удары Хосе Мария Хименес и Матиас Винья.
- В ночь на 7 июля Колумбия сыграет в полуфинале с Аргентиной.
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