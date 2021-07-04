Защитник сборной Колумбии Йерри Мина весьма своеобразно отпраздновал реализованный пенальти в серии 11-метровых в четвертьфинале Кубка Америки против Уругвая.

Мина прошил Фернандо Муслеру, после чего приложил большой палец к губам, а затем исполнил причудливый танец.

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В основное время команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Гол Мины даже не было решающим: он бил третьим по счету. Все его партнеры по команде реализовали попытки, а у Уругвая запороли удары Хосе Мария Хименес и Матиас Винья.

В ночь на 7 июля Колумбия сыграет в полуфинале с Аргентиной.

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