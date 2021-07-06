Сборная Бразилии вышла в финал домашнего Кубка Америки, обыграв команду Перу со счетом 1:0.
Единственным забитым мячом отличился Лукас Пакета на 35-й минуте. Результативная передача – на счету нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
На групповом этапе турнира бразильцы выиграли все матчи против Венесуэлы (3:0), Перу (4:0) и Колумбии (2:1). В плей-офф на стадии 1/8 «селесао» сыграли вничью с Эквадором, а в четвертьфинале парни Тите отправили домой сборную Чили.
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Бразильцы поборются за 10-й титул в истории. Ранее они побеждали в 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 и 2019 годах, причем пять турниров из девяти были выиграны на домашнем стадионе.
- Второй финалист определится 7 июля в противостоянии Аргентина – Колумбия.
- Рекордом чемпионатов Южной Америки владеет сборная Уругвая (15 титулов), на втором месте – Аргентина (14), Бразилия – третья.
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