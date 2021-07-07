В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в серии послематчевых пенальти и вышла в финал турнира.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе победителей отличился Лаутаро Мартинес, у Колумбии забил Луис Диас. В серии послематчевых 11-метровых аргентинцы оказались точнее. Победный пенальти реализовал Лаутаро, а голкипер Дамиан Мартинес уверенно справился с ударом колумбийского полузащитника Эдвина Кардоны.
Свои попытки забить с точки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха – у колумбийцев. У аргентинцев, кроме Мартинеса, забили Лионель Месси и Леандро Паредес.
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