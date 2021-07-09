Eurosport.ru совместно с БК Марафон подготовили превью к главному матчу Кубка Америки. Нас ждет классика: Бразилия Неймара против Аргентины Лионеля Месси.

Кто посмотрит матч с трибуны

Кубок Америки Классика на Кубке Америки: финал Аргентина – Бразилия 07/07/2021 В 05:48

Главному тренеру Аргентины Лионелю Скалони повезло – у его команды нет ни единой потери перед финалом, он сможет рассчитывать на каждого заявленного на турнир игрока. В отличие от соперника, бразильцы потеряли двоих футболистов: защитник «Атлетико» Фелипе приехал на Копу с травмой колена и рассчитывал восстановиться по ходу ивента, но не вышло. Также партнеров из вип-ложи поддержит Габи Жезус – нападающий схватил удаление и длительную дисквалификацию в четвертьфинале против Чили.

Форма

Команды отыграли турнир очень собранно и ни на секунду не позволили соперникам усомниться в своем привосходстве, поэтому заслуженно пробились в решающий матч. За шесть игр Бразилия и Аргентина всего по разу сыграли вничью: «селесао» поделили очки в последнем туре группового этапа против Эквадора (1:1), а «альбиселесте» с таким же счетом закончили стартовый матч против Чили.

Неймар и Пакета, сборная Бразилии Фото: Getty Images

В плей-офф Бразилия выглядела чуть скромнее, чем на предварительном этапе: чилийцы и перуанцы пропустили по одному мячу и были отпущены с турнира без разгрома. Аргентина в 1/4 закинула три мяча в ворота Эквадора (Мессии забил и опередил Роналду по голам со штрафных за карьеру), а в полуфинале лишь по пенальти справилась с Эквадором.

Лицом к лицу

Последний матч между командами состоялся в ноябре 2019 года. Товарищеская игра осталась за Аргентиной благодаря голу Месси.

В последних 20 встречах бразильцы победили 12 раз, пять раз – аргентинцы, еще три матча завершились миром.

За всю историю соперники виделись 111 раз: Аргентина ведет в противостоянии 46:40.

Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд, Бразилия – 13.

На Кубке Америки команды играли в последний раз в 2019-м, Бразилия затащила 2:0 и затем выиграла трофей.

Аргентина 14 раз выигрывала Копу, но последний раз еще в прошлом веке – в 1993-м.

У Бразилии 9 побед, из которых три в этом столетии.

У Лионеля Месси есть всего один титул со взрослой сборной – золото Олимпиады-2008.

Лео – лидер гонки бомбардиров Копы (4 мяча). Его преследуют Лаутаро (3) и Неймар (2).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

В этом матче даже нечего думать над вариантом для ставки. Очевидно, что команды, в составе которых есть по 5-6 отличных игроков атаки и которых ведут вперед Месси и Неймар, обязаны хотя бы по разу огорчить друг друга. На «обе забьют» букмекерская компания «Марафон» дает горячий коэффициент 2,12 – надо этим пользоваться.

Где смотреть

Матч начнется в ночь с 10 на 11 июля и начнется в 3:00 по московскому времени. Если не спится и есть желание посмотреть игру, найти ее можно на ОККО-Спорт по подписке.

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