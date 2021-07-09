В ночь с 10 на 11 июля состоится финал Кубка Америки – Аргентина сыграет с Бразилией. И еще до игры случился легкий скандал: часть бразильских болельщиков заявила, что будет поддерживать соперника и Лионеля Месси.

Например, бразильская журналистка SporTV Фабиола Андраде. Девушка выложила в инстаграме фото в аргентинской джерси и подписала: «Прежде чем забросать меня камнями на площади, позвольте мне объяснить. Я люблю Бразилию, бразильский футбол. У меня есть несколько друзей из Аргентины. Но я не собираюсь болеть за Аргентину в финале из-за них, нет. Я радуюсь, потому что я люблю футбол и Месси. Этому парню нужно выиграть титул в футболке своей страны! За справедливость!»

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Решение фанатов во многом связано с недовольством властями страны. Изначально планировалось, что Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии. Но из-за проблем с коронавирусом ивент перенесли в Бразилию – это вызвало недовольство людей, а некоторые штаты изначально отказывались принимать турнир.

Неймар все равно не понимает, как можно быть бразильцем и болеть за заклятого врага.

«Я гордый, любящий бразилец. Я всегда мечтал оказаться в сборной, слышать пение фанатов. Я никогда бы не выступил против Бразилии, где бы она ни участвовала: в спорте, конкурсе красоты, Оскаре.

Я бразилец. Есть бразильцы, которые делают по-другому? Хорошо, я уважаю это. Но пусть идут на *** [фиг]», – сказал Неймар в инста-сториз

Неймар, сборная Бразилии Фото: Getty Images

Партнера по команде поддержал лидер сборной Бразилии Маркиньос.

«Сложная ситуация, потому что мы видим, как много бразильцев и журналистов не поддерживают команду. Независимо от того, в какой трудный момент мы живем, эти люди могут посылать положительную энергию, потому что национальная команда – источник гордости.

Мы постарались представить команду и болельщиков наилучшим образом. Мы выложились на поле в каждом матче Кубка Америки», – цитирует Маркиньоса ESPN

Финальная игра начнется в ночь с 10 на 11 июля в 03:00 (мск).

Аргентина играла в четырех из шести последних финалах Кубка Америки. И проиграла во всех.

Бразилия выиграла Кубок Америки-2019.

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