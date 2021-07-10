Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сильно теряет в деньгах после истечения контракта с «Барселоной». В данный момент Лео находится в статусе свободного агента и выступает на Кубке Америки.
Ежедневно капитан аргентинской сборной недополучает 100 тысяч евро, так как по предыдущему соглашению он зарабатывал около 75 млн евро в год после уплаты налогов, сообщает L'Equipe.
Таким образом, к 10 июля убыток Месси из-за непродления контракта составил 1 млн евро. К счастью, аргентинцу есть, на что жить: ни один из спонсоров не приостановил с ним сотрудничество.
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- Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки 11 июля в 3:00 (мск).
- Месси забил на турнире четыре мяча, один из них – с пенальти.
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