Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сильно теряет в деньгах после истечения контракта с «Барселоной». В данный момент Лео находится в статусе свободного агента и выступает на Кубке Америки.

Ежедневно капитан аргентинской сборной недополучает 100 тысяч евро, так как по предыдущему соглашению он зарабатывал около 75 млн евро в год после уплаты налогов, сообщает L'Equipe

Таким образом, к 10 июля убыток Месси из-за непродления контракта составил 1 млн евро. К счастью, аргентинцу есть, на что жить: ни один из спонсоров не приостановил с ним сотрудничество.

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Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки 11 июля в 3:00 (мск).

Месси забил на турнире четыре мяча, один из них – с пенальти.

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