Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, как изменился с момента перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
«Когда я перешел в «ПСЖ», со мной больше не было Месси, поэтому я начал учиться играть десятку, а не вингера. Сегодня я могу играть на любой позиции в зависимости от тренера», – сказал Неймар на пресс-конференции.
- Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки в ночь на 11 июля в 3:00 (мск).
- Неймар забил на турнире два мяча – Венесуэле и Перу.
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