Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, как изменился с момента перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

«Когда я перешел в «ПСЖ», со мной больше не было Месси, поэтому я начал учиться играть десятку, а не вингера. Сегодня я могу играть на любой позиции в зависимости от тренера», – сказал Неймар на пресс-конференции.

Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки в ночь на 11 июля в 3:00 (мск).

Неймар забил на турнире два мяча – Венесуэле и Перу.

Евро-2020 От игрока-симулянта до финала Евро. Путь судьи Кёйперса 7 ЧАСОВ НАЗАД

Кубок Америки «Идите на *** [фиг]». Неймар в шоке, что бразильцы болеют за Месси ДЕНЬ НАЗАД