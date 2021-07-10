Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, как изменился с момента перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
«Когда я перешел в «ПСЖ», со мной больше не было Месси, поэтому я начал учиться играть десятку, а не вингера. Сегодня я могу играть на любой позиции в зависимости от тренера», – сказал Неймар на пресс-конференции.
  • Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки в ночь на 11 июля в 3:00 (мск).
  • Неймар забил на турнире два мяча – Венесуэле и Перу.
Евро-2020
От игрока-симулянта до финала Евро. Путь судьи Кёйперса
7 ЧАСОВ НАЗАД
Неймар в шоке, что бразильские фанаты болеют за Месси в финале Кубка Америки
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Кубок Америки
«Идите на *** [фиг]». Неймар в шоке, что бразильцы болеют за Месси
ДЕНЬ НАЗАД
Футбол
17 млн Азару: клубы платят огромные суммы травмированным
07/07/2021 В 12:22