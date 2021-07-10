Опубликовано 10/07/2021 в 17:32 GMT

Группа технических экспертов КОНМЕБОЛ назвала имена двух лучших футболистов Кубка Америки-2021. В преддверии финала турнира эксперты выделили Лионеля Месси и Неймара.

«Невозможно выбрать только одного футболиста, потому что на этом турнире есть два лучших игрока», – гласит сообщение на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки 11 июля в 3:00 (мск).

Месси забил на турнире четыре мяча и сделал пять ассистов, Неймар отличился дважды и три раза отдал результативную передачу.

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