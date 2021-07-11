На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершился Кубок Америки-2021. В финале встречались две самые титулованные команды континента Бразилия и Аргентина.

«Альбиселесте» открыли счет на 22-й минуте. Родриго де Пауль отдал отличную передачу из глубины, Ренан Лоди неудачно скинул мяч на ногу Анхелю ди Марии в штрафной, и полузащитник «ПСЖ» аккуратно перекинул отскок над голкипером в сетку.

На 52-й минуте Ришарлисон сравнял счет и воткнул на добивании в ворота, но в момент передачи лайнсмен верно зафиксировал офсайд. Голкипер гостей Эмилиано Мартинес выручил в двух опасных моментах – сначала после удара того же Ришарлисона в ближний угол на 54-й и после выстрела Габигола из штрафной на 87-й.

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Аргентина победила со счетом 1:0 и завоевала первый Кубок Америки за 28 лет. Последний раз они выигрывали на континентальном первенстве в 1993 году. Для аргентинцев это 15-я итоговая победа на турнире, они сравнялись по титулам с Уругваем (Бразилия – третья с девятью чемпионскими трофеями).

Бронзовые медали в матче за третье место выиграла сборная Колумбии. В ночь с 9 на 10 июля они опередили Перу со счетом 3:2, решающий мяч на 92-й минуте забил Луис Диас.

Лионель Месси выиграл первый взрослый титул на международном уровне. Ранее с «альбиселесте» он брал только олимпийское золото на Играх в Пекине-2008. Бывший капитан «Барселоны» за 34 года жизни проиграл четыре финала – на Кубках Америки в 2007, 2015 и 2016 гг., а также на ЧМ-2014.

Месси разделил с колумбийцем Диасом статус лучшего бомбардира Копы (у обоих по четыре гола) и стал лучшим бомбардиром турнира с пятью результативными передачами.

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