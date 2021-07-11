Лионель Месси наконец-то взял первый международный трофей. После четырех поражений в финалах со сборной (трижды на Кубке Америки и еще разок на ЧМ-2014) Месси наконец-то поднял над головой чашку. Аргентина обыграла Бразилию в решающем матче Копы и впервые за 28 лет стала лучшей командой континента. Да, «альбиселесте» не побеждали в Южной Америке с 1993 года.
После финального свистка вся команда первым делом побежала именно к Лео – в раздевалке знали, для кого этот трофей важнее остальных.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
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Месси не сдержал слез и расплакался прямо на поле.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Лионеля обнимали, поддерживали, поздравляли и подбрасывали в воздух всей Аргентиной. Качать гения!
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Лионель звонил кому-то с газона «Мараканы» и делился счастьем.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Эмоции перли из аргентинца, даже когда он получал индивидуальную награду лучшему бомбардиру Копы.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
А в момент вручения Кубка Америки на свете не было человека счастливее, чем Лионель Месси.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Конечно, он поцеловал трофей, к которому шел 34 года жизни.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Теперь уже можно радоваться, улыбаться, смеяться и праздновать.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Лионелю хотелось делиться радоваться со всеми болельщиками на стадионе.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
Со всей Аргентиной. Лео вернул трофей домой после 28 лет.
Лионель Месси, Аргентина, Кубок Америки-2021
Фото: Getty Images
У Месси и Криштиану Роналду теперь по одному международному трофею – спустя пять лет после Евро-2016 Лионель выиграл с «альбиселесте» Кубок Америки. Кто теперь лучший футболист мира?
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