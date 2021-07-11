Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке Америки – финальный матч его команда выиграла у Бразилии.
«На протяжении многих лет мы были близки к завоеванию этого трофея, и я знал, что когда-то это случится. Мы смогли взять Кубок Америки в Бразилии в матче со сборной Бразилии. Счастье, которое я чувствую, безумно и всеобъемлюще, ведь раньше мне приходилось терпеть поражения и разочарование. Лучшего момента не придумаешь. Эта команда действительно заслужила победу. Это потрясающе, мы счастливы», – цитирует 34-летнего Месси Ole.
- Аргентина выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии.
- Аргентинцы взяли Копу впервые с 1993 года, у Месси – первый взрослый трофей со сборной.
Футбол
Борзаковский: «У Месси дар от Бога, а Роналду – пахарь»
Чемпионат Испании
«Барса» пожертвует продлением Месси ради Холанна
Лига чемпионов УЕФА
Месси и Роналду синхронно вылетели. Они больше не выиграют ЛЧ?