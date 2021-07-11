Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо перед финалом Кубка Америки-2021 против Аргентины прокомментировал три поражения «альбиселесте» в решающих матчах.

«Я бы не обращал внимание на три проигрыша Лионеля Месси в финалах Копы. Если взять Лигу чемпионов, то у меня тоже ни одной победы.

Не надо недооценивать коротышку – он потрясающий. То, что делает сейчас и делал раньше… Игра Месси влюбила в себя целый мир», – цитирует Роналдо Marca.

Кубок Америки Главные эмоции утра – Месси с Кубком Америки. Как же он счастлив! 4 ЧАСА НАЗАД

Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0 в финале на «Маракане» и выиграла Кубок Америки-2021.

Для Лионеля Месси этот трофей стал первым на международном уровне. До этого он трижды уступал в решающих матчах Копы и в 2014 году проиграл финал чемпионата мира.

Кубок Америки Месси и Неймар – MVP Кубка Америки. Все решено до финала 17 ЧАСОВ НАЗАД