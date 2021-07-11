Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в финале Кубка Америки-2021 против Бразилии и влияние Лионеля Месси на команду.

«У Лео ничего не изменится – он остается и останется лучшим футболистом в истории. Сколько раз он не хотел продолжать из-за всех разочарований, но он не сдался и в конце концов добился успеха. И это имеет значение.

Лео в полуфинале с Колумбией и финале с Бразилией играл с травмой задней поверхности бедра. Если бы все аргентинцы знали, через что он прошел на этом Кубке Америки, Лионеля полюбили бы еще сильнее. Я как тренер не могу обойтись без игрока с такими характеристиками. Мы бы ничего не достигли без Месси, хотя он играл два матча с проблемами со здоровьем.

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Мы должны восхищаться им, потому что в какой-то момент Лео закончит с футболом, и мы все будем горько сожалеть об этом. Очень близок с Месси и бесконечно благодарен ему и партнерам по сборной», – цитирует Скалони Marca со ссылкой на эфир ESPN Brazil

Для Лионеля Месси победа в Кубке Америки-2021 стала первой на международном уровне. Ранее он брал только золото на Олимпийских играх в Пекине-2008.

Со сборной Аргентины Месси проигрывал четыре финала крупных турниров. Он уступал в решающих матчах Копы в 2007, 2015 и 2016 гг., а также на чемпионате мира-2014.

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