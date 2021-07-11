Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в финале Кубка Америки-2021.

«Безумие! Это невероятно – спасибо господу. Мы чемпионы, мать вашу!! Вперед, ***** [нафиг]!!!» – написал Месси в инстаграме. Он приложил к посту фотографию из раздевалки с Кубком Америки.

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Позднее 34-летний аргентинец выложил еще два поста – с вратарем Эмилиано Мартинесом, а также с Николасом Отаменди, Серхио Агуэро и Анхелем ди Марией. Последний снимок он подписал как «Старая гвардия»

Аргентина выиграла Кубок Америки после 28-летнего перерыва. Последний раз «альбиселесте» побеждала на континентальном первенстве в 1993 году.

Для Лионеля Месси это первый трофей на международном уровне. Ранее он проигрывал в финалах Кубка Америки в 2007, 2015 и 2016 гг., а также на чемпионате мира-2014. Также у Месси есть золотая олимпийская медаль Игр-2008 в Пекине.

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