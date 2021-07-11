В Аргентине болельщики заказали доставку еды во время финального матча Кубка Америки-2021 против сборной Бразилии. Курьер притараканил фанатам нужные блюда к самому концу игры и залип у телевизора перед футбольной трансляцией.

Пользователь инстаграма @gdonati22 обратил внимание, что доставщик так и остался дома у клиентов и смотрел вместе с ними игру Бразилии и Аргентины. Юзер перевел камеру на экран и показал, что в матче шла 85-я минута.

В следующей сторис @gdonati22 показал, что в финале Копы подходило к концу дополнительное время, а парень из курьерской службы так и тусил перед теликом. «Он остался, он остался», – твердил один из хозяев дома.

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А в последнем видео доставщик еды уже прыгал со всеми после финального свистка и праздновал победу сборной Аргентины на Кубке Америки-2021.

«Альбиселесте» выиграли у Бразилии за счет единственного мяча Анхеля ди Марии на 22-й минуте – 1:0. Для них успех на континентальном первенстве стал первым с 1993 года.

Лионель Месси взял первый трофей с национальной командой. Ранее 34-летний форвард уступил с Аргентиной в финалах Кубка Америки в 2007, 2015 и 2016 гг., а также в решающем матче чемпионата мира-2014.

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