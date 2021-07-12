Кубок Америки оправдал ожидания большинства фанатов и завершился первым трофеем Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. Чем запомнится турнир, который ушел в тень из-за параллельно проходящего Евро и разницы в часовых поясах с Бразилией?

Ковидные скандалы

Турнир провели в Бразилии, так как в Аргентине отказались из-за повышенной опасности заражения коронавирусом, а в Колумбии к этому добавились политические беспорядки, и КОНМЕБОЛ собственноручно лишила страну статуса хозяйки Копы. Футболисты и тренер сборной Бразилии выступили против переноса. Они не понимали, почему из их страны инфекционную больницу устраивать можно, а из Колумбии и Аргентины – нет. И все же пришлось смириться: бразильского коуча Тите грозились уволить за неповиновение. Итог – несмотря на недопуск на трибуны зрителей, спустя два дня со старта турнира министерство здравоохранения Бразилии сообщило о 53 зараженных ковидом среди футболистов и сотрудников национальных сборных.

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Первый громкий инфоповод Копы также связан с пандемией. Сборная Чили нарушила все меры и пригласила в отель парикмахера. Срочная стрижка понадобилась главным бандитам команды – Артуро Видалю и Гари Меделю. Сначала чилийцев вовсе подозревали в вызове проституток, на что Видаль отреагировал постом в инстаграме, где обвинил в зависти распускающие слухи медиа. Несмотря на серьезность нарушения, тренер сборной Чили Мартин Ласарте заявил, что не станет наказывать игроков.

Гари Медель и Артуро Видаль Фото: Getty Images

Новая выходка Суареса

Если при слове «бандит» вы вспоминаете о другом южноамериканском футболисте, то это, скорее всего, Луис Суарес. Уругваец мало чем запомнился на Копе, а самый насыщенный матч у него выдался против чилийцев – нападающий «Атлетико» спас сборную Уругвая от поражения, вколотив мяч в сетку после углового. Но гол Луиса померк на фоне выходки, которую он сотворил в конце встречи. Форвард принялся тянуть время: он встал прямо перед Клаудио Браво, который намеревался выбить мяч, и принялся старательно завязывать шнурки. Вратарь скорее мог ожидать укуса от нападающего – он так опешил, что просто пропихнул мяч Суаресу между ног.

Косплей Жезуса на Де Йонга

Настоящее преступление совершил Габи Жезус. Нападающий сборной Бразилии реконструировал эпизод финала ЧМ-2010, когда Найджел де Йонг вонзил шипы бутс в грудь Хаби Алонсо. Жезус вычудил почти то же самое с защитником сборной Чили Эухенио Меной. Бразилец попал Мене в область плеча, но смотрелось все равно очень кровожадно – судья справедливо вынул из кармашка красную карточку.

Габи Жезус Фото: Imago

Англия – Италия в Кубке Америки

Такая минивстреча могла бы состояться в матче Чили и Перу, но команды играли в разных группах и разминулись в плей-офф. За чилийцев выступает Бен Бреретон: отец нападающего «Блэкберна» – англичанин, а мать – чилийка. Он всю жизнь провел в Англии и даже выступал за юношескую сборную этой страны, с которой взял чемпионат Европы-2017 до 19 лет. Бреретон был лидером той команды, в пяти играх он забил три мяча. А сейчас воспитанник «МЮ» – один из лучших в сборной Чили. Он забил победный мяч Боливии и ассистировал Эдуардо Варгасу в игре с Уругваем. Да и внешне 22-летний Бреретон изменился – стал настоящим чилийцем!

Бен Бреретон Фото: Getty Images

Бен Бреретон Фото: Getty Images

За Перу играет более известный поклонникам Серии А Джанлука Лападула. Парень родился в Турине и восемь лет варился в системе «Ювентуса». За профессиональную карьеру Лападула поменял 15 клубов, в том числе «Милан», «Дженоа» и «Парму», а сейчас 31-летний Джанлука выступает за «Беневенто». Лападула провел одну встречу за Италию В (что-то вроде России-2 с местными Дядюном и Панченко в составе). В игре с Сан-Марино Лападула оформил хет-трик. Нападающий хотел играть за Италию, но больший интерес проявляли в Перу – как и в случае с Бреретоном, из этой страны родом его мать. Джанлука отказывался от вызовов перуанцев, но, когда понял, что шансов в «скуадре адзурре» у него нет, все же надел футболку с красной диагональной полосой.

Джанлука Лападула Фото: Getty Images

Джанлука Лападула Фото: Getty Images

На Кубке Америки Лападула по-настоящему тащил Перу. В группе его гол и ассист спасли команде ничью с Эквадором, в четвертьфинале Джанлука оформил дубль, затем зарешал в серии пенальти с Парагваем, а в матче за третье место итальянец сравнял счет в самом конце, но сборная Колумбии успела вырвать победу в компенсированное время.

Эмоциональные качели Йерри Мины

Веселым турнир получился для защитника сборной Колумбии Йерри Мины. После разгромного поражения от Бразилии бывший футболист «Барсы» забил глупый автогол грудью в матче с Перу. Колумбийцы все же пробились в плей-офф – в четвертьфинале с Уругваем дошло до серии пенальти, где Мина не оставил шансов Муслере, после чего исполнил нелепый танец – кто вообще празднует мячи, забитые в серии 11-метровых?

Карма настигла уже в следующем матче. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на этом турнире дал ответ, кто будет первым номером «альбиселесте» в ближайшие годы, а его моральное уничтожение Мины – один из главных хайлайтов Копы. «Нервничаешь? Я могу сказать тебе, что ты нервничаешь. Я знаю, куда ты пробьешь. Смотри, как я тебя схаваю. Запомни, я схаваю тебя», – сказал Мартинес защитнику перед ударом. Все так и вышло – у Мины задрожали коленки, он пытался обмануть вратаря, но тот угадал, куда пробьет колумбиец, и парировал удар. «Давай, танцуй теперь, танцуй теперь!» – это уже Месси решил добить несчастного Йерри, напомнив о странном поведении в четвертьфинале.

День рождения Месси

Лео выиграл турнир, но повод для празднований у него был задолго до финала. Аргентинец отметил 34-й день рождения во время группового этапа. Повезло, что днюха не попала на день матча: Парагвай уже обыгран, а до встречи с Боливией еще пять суток. Партнеры по команде устроили капитану настоящий праздник живота: нажарили мяса и преподнесли небольшой торт. А ровно в 12 ночи пробрались к Месси в спальню и надарили ему подарков.

Капризы Неймара

Если Лионелю Кубок Америки подарил много счастья, то вторая звезда турнира, Неймар, вечно ходил недовольный. Сначала Ней раскритиковал качество газона на домашней арене «Ботафого» – там бразильцы разорвали Перу 4:0, а нападающий забил один из мячей. В инстаграме он иронично назвал поле красивым и попросил починить его.

После полуфинала с Перу бразилец набросился на арбитра Роберто Тобара из Чили – не понравились косые взгляды и надменное общение. «Судья не может так себя вести. То, как он говорил и смотрел на игроков – неуважение по отношению ко всем футболистам. С первой секунды, как я к нему обратился, он был очень высокомерным. Об этом говорили все футболисты. Считаю, что это ненормально. Обе команды жаловались на то, как этот рефери судил. Он может ошибаться, как и мы, игроки, но арбитр полуфинала Кубка Америки не может вести себя так высокомерно», – заявил Неймар после матча.

Неймар Фото: Getty Images

Возмутился Ней и решением КОНМЕБОЛ по дисквалификации Жезуса. Нападающего «Сити» сначала отстранили на полуфинал, а затем продлили дисквалификацию еще и на главный матч. «Очень грустно отдавать себя в руки людей, которые принимают такие решения. Блестящий анализ игры. Поздравляю их», – психанул Неймар в инстаграме.

Финал имени Месси

Лео взял Кубок Америки с пятого раза. Он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком Копы (вместе с Неймаром) – такого в истории турниров сборных еще не было. Но в финале победный мяч забил не Месси, а Ди Мария, который перекинул Эдерсона после передачи Родриго Де Пауля из глубины.

Финал проходил глубокой ночью по европейскому времени, но это не помешало поклонникам Месси не просто проснуться и включить ТВ, но и толпами высыпать на улицы Барселоны после финального свистка.

Самый трогательный момент встречи – невероятно долгие объятия аргентинца с Неймаром по окончании игры. Вы же еще помните о легендарном трио MSN? Для полноты картины точно не хватало Суареса.

Месси и Неймар Фото: Getty Images

«Мне нужно было вытащить эту занозу и взять трофей со сборной. Много раз я уходил с поля разочарованным, но знал, что результат придет. Я благодарен богу за то, что он подарил мне этот момент, лучше и не придумать: в Бразилии против Бразилии», – сказал Месси после игры.

Капитан сборной Аргентины посвятил победу семье, которая раньше расстраивалась из-за поражений «альбиселесте» не меньше самого Лео. 11 июля близким Лео оставалось только радоваться – жена и дети поддерживали его из Аргентины.

Теперь почти не остается сомнений в том, кто же возьмет «Золотой мяч» в конце года. Месси станет семикратным обладателем награды, в том числе из-за отсутствия других реальных кандидатов. Но разве есть смысл лишать аргентинца личного трофея, только потому что он уже насобирал шесть таких? Это точно не должно быть решающим аргументом против.

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