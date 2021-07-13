Месяц назад было четкое ощущение: «Золотой мяч» заберет человек, который ярче всех проявит себя на Евро. В идеале у этого парня должен быть бэкграунд из неплохой весны и клубного трофея – как у Де Брёйне, Лукаку, Канте, Маунта и так далее. Лео Месси в этом контексте толком не рассматривался: во-первых, «Барса» завалила сезон, во-вторых, аргентинец участвовал не в Евро, а в заколдованной Копе. Поэтому его шансы казались призрачными.

Месси во время клубного сезона-2020/21 Фото: Getty Images

Теперь, когда чемпионат Европы завершен, Месси смотрит на конкурентов сверху вниз – прямо как на партнеров после легендарного камбэка с «ПСЖ». Все соперники Лео в гонке за «Золотой мяч» повылетали с дистанции. Замечательный Канте, который мог повторить кейс Модрича из 2018-го, покинул Евро так рано, что про опорника давно забыли. Де Брёйне вытащил матч с Данией и в целом смотрелся ярко, но его Бельгию вышвырнули с турнира за два шага до финала – прости, Кевин, мяча не будет. Та же история с Лукаку, который иногда включался и забивал, но не реализовал супермомент с Италией – конечно, никакого «ЗМ». Стерлинг тоже мог стать супергероем, но мутировал в дельфина и заслужил массовое презрение.

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Ближе всех к величию был Харри Кейн, который не только забрал призы лучшему страйкеру и ассистенту АПЛ, но и выжигал в плей-офф. Икону «шпор» подвел финал, где у Кейна не было ни моментов, ни ударов, ни трофея над головой. По такой логике на «Золотой мяч» мог бы претендовать кто-то из итальянцев, но у Доннаруммы был скомканный клубный сезон (да и вообще, вратарям не дают «ЗМ»), а Жоржиньо слишком нераскрученный, чтобы мечтать о мяче. Бонуччи? Стал лучшим в финале, но все видели, что происходило с «Ювентусом» – тоже мимо.

К счастью, параллельно с Евро в Бразилии шел Кубок Америки, где Месси зацепил и первый взрослый титул со сборной, и приз лучшему бомбардиру (4 гола), и звание главного ассистента (5 пасов). Вряд ли у трансляций Копы были запредельные европейские ТВ-рейтинги, но France Football такие вещи не волнуют. Самое важное, что Лео в 34 года все же дошагал до мечты и принес Аргентине долгожданный трофей. Тут же вспомнились и Кубок Испании, и 30+11 в Ла Лиге – в общем, Лео спешит к седьмому «Золотому мячу». Аргентинец навсегда останется недосягаемым для Криштиану Роналду.

Лионель Месси на руках партнеров после финала Копы Аргентина – Бразилия Фото: Getty Images

Теоретически Лионель может лечь на диван и ни разу не пнуть мяч до конца года, но в декабре он наденет смокинг и заберет престижный сувенир. По сути, у Месси остался всего один небезнадежный оппонент – Роберт Левандовский. Поляк собрал коллекцию неофициальных «Золотых мячей» в 2020-м (тогда FF не проводил церемонию), а в 2021-м поставил в посудомойку очередную салатницу. Еще Роберт побил пачку рекордов, в том числе достижение Герда Мюллера – 40 голов в Бундеслиге. Есть лишь две проблемы: Левандовский травмировался прямо перед четвертьфиналом ЛЧ («Бавария» вылетела от «ПСЖ») и вместе с Польшей занял четвертое место в группе на Евро. Понятно, что сам Роберт – красавец (забил треху), но его команда набрала даже меньше очков, чем Россия. Это однозначный крах.

Вероятнее всего, респонденты France Football разделятся на два типа. Одни посчитают, что Левандовскому надо дать приз за два мощных сезона – несправедливо, что Роберт лишится мяча из-за пандемии. Другие скажут, что 2020-й давно закончился, а в 2021-м лучшим был Месси. Судя по всему, вторых будет гораздо больше: голосовать за Лео – по-прежнему самый модный и беспроигрышный вариант.

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