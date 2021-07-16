Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар сфотографировался с обновленной прической после недавнего поражения с национальной командой от Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).
На этот раз – с заплетенными на голове косичками.
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Финальный матч состоялся в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана – Марио Филью». Единственный мяч на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.
- Турнир изначально планировалось провести в Аргентине и Колумбии, но позже его перенесли в Бразилию из-за протестов в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуации в Аргентине.
- Неймар уже красился в розовый и щеголял с дредами.
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