Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по лайкам в инстаграме.

Пост после победы «альбиселесте» в Кубке Америки-2021, на котором 34-летний футболист сидит в раздевалке с трофеем, за неделю набрал больше 20 миллионов лайков. «Какое прекрасное безумие! Это невероятно! Спасибо, боже! Мы чемпионы!» – написал аргентинец.

Чемпионат Италии Роналду продлит контракт с «Юве» на ухудшенных условиях ВЧЕРА В 13:27

Британский таблоид Daily Mirror назвал фотографию Месси самой популярной записью спортсмена в истории инстаграма. Лионель превзошел достижение Криштиану Роналду. В ноябре 2020 года португалец опубликовал пост памяти умершего футболиста Диего Марадоны.

«Сегодня я попрощался с другом, а мир попрощался с вечным гением. Один из лучших футболистов в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел так рано и оставил после себя безграничное наследие и пустоту, которую никогда нельзя будет заполнить. Покойся с миром, ас. Мы никогда тебя не забудем», – написал Роналду. Его пост набрал 19,8 миллиона лайков.

Кубок Америки-2021 стал первым трофеем для Аргентины за 28 лет и первым международным успехом в карьере Лионеля Месси. До этого сезона Лео проиграл пять финалов, в которых участвовал, и взял только золото Олимпийских игр-2008.

Роналду – самый популярный пользователь инстаграма с 315 миллионами фолловеров. У Месси только 233 миллиона подписчиков в этой социальной сети.

Чемпионат Италии Роналду: «Ювентус», я приезжаю. И я остаюсь» 16/07/2021 В 12:12