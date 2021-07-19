Между Йерри Миной и Лионелем Месси было несколько стычек во время полуфинала Кубка Америки Аргентина – Колумбия. Противостояние завершилось тем, что аргентинец «посмеялся последним» – он поиздевался над бывшим партнером по «Барселоне», когда тот не забил пенальти в послематчевой серии.

«Почему бы тебе не танцевать сейчас?» – кричал Месси, припомнив Йерри яркий танец в четвертьфинале с Уругваем.

Однако защитник «Эвертона» не испытывает личных обид к аргентинцу.

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«То, что случилось с Лионелем, может произойти в любой момент, это футбол. Жизнь циклична, она дает возможности для мести, но это не моя история, потому что знаю, Месси – великий человек. Я встретил его в «Барселоне» и я благодарю его за поддержку, которую он мне оказал тогда. Я всегда буду уважать его», – сказал Мина.

В 2016 году Мина основал благотворительный фонд, помогающий жителям его родного города Гуачене.

Мина – бронзовый призер Кубка Америки 2021 года в составе сборной Колумбии.

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