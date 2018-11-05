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В парагвайском Суперкласико забил школьник 2004 года рождения. Ну да, ему 14

В парагвайском Суперкласико забил школьник 2004 года рождения. Ну да, ему 14
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Он даже младше всех в редакции Eurosport.ru, а мы думали, что это невозможно.

В 17-м туре чемпионата Парагвая встречались две столичные команды – «Олимпия» и «Серро Портеньо». В этой латиноамериканской стране дерби между асунсьонскими клубами называют Суперкласико.

Счет открыл форвард «Серро» Фернандо Овелар. На 16-й минуте он открылся в штрафной под передачу Хуана Агилара и изящно перебросил вышедшего голкипера. Фернандо провел на поле 59 минуты и больше не забивал.

Все хорошо, кроме того что Овелару 14 лет. Он родился 6 января 2004 года, второй раз вышел в старте «Серро Портеньо» и стал самым молодым игроком, забивавшим в Суперкласико. Ранее рекорд дерби принадлежал его экс-одноклубнику Серхио Диасу, который отличился в возрасте 17 лет, одного месяца и 28 дней.

Твиттер MisterChip уточнил, что, вероятно, Фернандо также занял второе место среди самых молодых футболистов, забивавших в высшей лиге. По данным журналистов, в 2002-м армянин Армен Газарян отличился в матче «Ширак» – «Лори», будучи младше парагвайца на 87 дней.

  • Клуб Овелара не удержал победу в дерби и пропустил пенальти на 90-й минуте – 2:2, «Олимпия» сравняла и ушла от поражения.

Молодой вратарь жестко облажался в серии пенальти

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