Eurosport
Фанат поднес к носу что-то белое и понюхал. Ничего криминального, если бы не Латинская Америка
Кто-то ловит от жизни все.
Лютый конфуз произошел в матче первого тура Клаусуры чемпионата Парагвая «Индепендьенте Асунсьон» – «Олимпия».
Уже на 6-й минуте форвард гостей Бриан Монтенегро открыл счет. Во время празднования гола оператор выхватил смешную картинку с трибуны: один из болельщиков что-то активно снюхивал, и вряд ли это была сахарная пудра.
Кое-кто очухается знаменитым на всю страну.
- «Олимпия» победила со счетом 2:1, Монтенегро оформил дубль.
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