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Фанат поднес к носу что-то белое и понюхал. Ничего криминального, если бы не Латинская Америка

Фанат поднес к носу что-то белое и понюхал. Ничего криминального, если бы не Латинская Америка
Eurosport

20 ч. назад

Кто-то ловит от жизни все.

Лютый конфуз произошел в матче первого тура Клаусуры чемпионата Парагвая «Индепендьенте Асунсьон» – «Олимпия».

Уже на 6-й минуте форвард гостей Бриан Монтенегро открыл счет. Во время празднования гола оператор выхватил смешную картинку с трибуны: один из болельщиков что-то активно снюхивал, и вряд ли это была сахарная пудра.

Кое-кто очухается знаменитым на всю страну.

  • «Олимпия» победила со счетом 2:1, Монтенегро оформил дубль.

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