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Фееричный гол из чемпионата Парагвая с двумя пяточками и ударом в девять. От такого аж слюнки текут
Шик, блеск, красота.
В матче 9-го тура парагвайской Апертуры «Серро Портеньо» победил «Спортиво Лукеньо» – 2:0.
Второй гол в матче забил форвард хозяев Эрнан Новик. Игрок принял мяч в штрафной, пяткой прокинул его между ног соперника и пробил в девятку. Пас от партнера Новик тоже получил не совсем обычный, а пяточкой.
- «Серро Портеньо» занимает шестое место в турнирной таблице из 12 команд.
- «Спортиво Лукеньо» идет на восьмой строчке.
- Новик забил первый гол в сезоне.
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