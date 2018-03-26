Фееричный гол из чемпионата Парагвая с двумя пяточками и ударом в девять. От такого аж слюнки текут

В матче 9-го тура парагвайской Апертуры «Серро Портеньо» победил «Спортиво Лукеньо» – 2:0.

Второй гол в матче забил форвард хозяев Эрнан Новик. Игрок принял мяч в штрафной, пяткой прокинул его между ног соперника и пробил в девятку. Пас от партнера Новик тоже получил не совсем обычный, а пяточкой.

«Серро Портеньо» занимает шестое место в турнирной таблице из 12 команд.

«Спортиво Лукеньо» идет на восьмой строчке.

Новик забил первый гол в сезоне.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий