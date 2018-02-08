Валенсия
    -
    23:30
    08.02.18
    Месталья
    Барселона
      Кубок Испании • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Валенсия - Барселона
      Кубок Испании - 8 февраля 2018

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 8 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марселино Гарсия Тораль или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! В первом матче 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» каталонцы выиграли со счетом 1:0 и готовы закрепить успех на «Месталье». Удастся ли «Валенсии» прервать серию из пяти поражений во всех турнирах?

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