«Валенсия» – «Барселона»: перед ответным полуфиналом Кубка Испании

«Барселона» пыхтит к золотому дублю или даже треблу. В Примере все примерно понятно, а Кубке возможно все, что угодно. Но это вряд ли – «Валенсия» рассыпается на ходу. Во втором полуфинале рубятся «Леганес» и «Севилья» – вряд ли монстры Вальверде боятся их. С «Леганесом» все понятно, а вот андалусийцы при Монтелле летят 1:5 даже «Эйбару».

Посмотрит матч по ТВ

В первом матче серьезную травму получил Андреас Перейра – Серджи Роберто выбил соперника больше, чем на месяц. К тренировкам вернулись Мурильо и Гуэдеш, но далеко не факт, что парни поправятся к ответной игре.

У «Барсы» все еще серьезнее: в игре с «Эспаньолом» травмировался Пике. Жерар пропустит от 2 до 4 недель. В лазарете сидят Динь и Сампер. Дембеле и Гомеш приступили к тренировкам, но их участие под гигантским вопросом.

Форма

Сказать, что «Валенсия» в аду – не сказать ничего. «Летучие мыши» развалились на глазах – команда Тораля проиграла уже 5 матчей подряд (3 в чемпионате и 2 в Кубке). В последних девяти играх Примеры у «Валенсии» всего 3 победы и аж 6 поражений. Крах.

А у «Барсы» вообще нет проблем – огромный отрыв в Примере плюс беспроигрышная серия. «Сине-гранатовым» осталось только доломать «Валенсию», и можно думать о золотом дубле.

Кто что сказал

Луис Суарес, форвард «Барселоны»: «У нас самое минимальное преимущество, которое может быть. Впереди еще 90 минут. В первом матче у нас было мало пространства, но мы создали много моментов». (Marca)

Габриэл Паулиста, защитник «Валенсии»: «Парни сказали, что в первом матче фол Роберто на Перейре тянул на красную карточку. На «Камп Ноу» приходится бороться не только с «Барселоной», но и с судейством».

Лицом к лицу

В первом полуфинале на «Камп Ноу» победили каталонцы – 1:0.

В первом круге Примеры команды сбацали ничью на «Месталье» – 1:1.

Ранее команды провели друг с другом 175 матчей. В активе «Барсы» 82 победы и 45 ничьих.

В 9 матчах против «Валенсии» Луис Суарес забил 9 мячей. Это его любимый соперник наряду с «Бетисом».

В матче Примеры против «Атлетико» «Валенсия» совершила 4 фола. Это самый низкий показатель клуба с 2013 года.

Люди в черном

Цетнральный матч дня отработает товарищ Альберто Ундиано Мальенко. В испанском сезоне-2017/18 он отработал 17 матчей (13 в Ла Лиге и 4 в Кубке), 80 раз предупредил футболистов и один раз удалил с поля.

В сезоне-2017/18 «Барселона» лишь раз играла в матче, на который назначили Мальенко (победа над «Леганесом» 3:0). «Валенсия» попадается Альберто не чаще: лишь один матч – ничья с «Лас-Пальмас» в Кубке (1:1).

В центре внимания

Покажет класс

Эль Пистолеро регулярно разряжает обойму в «Валенсию», и этот матч не станет исключением. Уругваец выбил по «мышам» 9 мячей в девяти играх. Они с Месси созреют на гол на выезде – вряд ли «Валенсия» забьет трешку в ответ.

Луис СуаресAFP

Обделается

Дзадза очень круто начал сезон и реанимировал карьеру. Но в первых десяти матчах он пальнул 10 мячей, в последних десяти – 1. Вряд ли лысый итальянец разразится против будущего чемпиона.

Котировки букмекеров

Букмекеры не верят в «Валенсию» даже на «Месталье». Минимальное поражение не так страшно, но отвратительная «форма мышей» предопределила фаворита. И, кажется, финалиста. Ставь, если веришь в чудеса и удачу.

Победа «Валенсии»: 5,35

Ничья: 4,5

Победа «Барселоны»: 1,62

Линия на матчи Примеры

Ориентировочные составы

«Валенсия»

«Барселона»

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