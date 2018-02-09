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Франсис Коклен натянул футболку на голову Лео Месси, но судья решил, что так можно
Видимо, француз хотел обменяться майками.
В ответном матче полуфинала Кубка Короля между «Валенсией» и «Барселоной» судья немного предвзято относился к Лео Месси.
В одном из эпизодов Франсис Коклен почти стянул футболку с аргентинца, но судивший встречу Альберто Ундиано Мальенко сделал вид, что ничего криминального не произошло.
- Первый матч между командами завершился минимальной победой «Барселоны» (1:0).
- Франсис Коклен перешел в «Валенсию» из «Арсенала» в зимнее трансферное окно за 13,5 млн евро.
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