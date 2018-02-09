Франсис Коклен натянул футболку на голову Лео Месси, но судья решил, что так можно

В ответном матче полуфинала Кубка Короля между «Валенсией» и «Барселоной» судья немного предвзято относился к Лео Месси.

В одном из эпизодов Франсис Коклен почти стянул футболку с аргентинца, но судивший встречу Альберто Ундиано Мальенко сделал вид, что ничего криминального не произошло.

Первый матч между командами завершился минимальной победой «Барселоны» (1:0).

Франсис Коклен перешел в «Валенсию» из «Арсенала» в зимнее трансферное окно за 13,5 млн евро.

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