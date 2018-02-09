Магический сэйв Силлессена, гол Коутиньо и еще 3 ключевых момента победы «Барсы» на «Месталье»

Лишь раз из 68 случаев каталонцы после победы в первом матче Кубка Испании не прошли в следующий раунд. В начале игры у «Валенсии» был шикарный шанс не пустить «Барсу» в финал, но Родриго лишь погнул перекладину.

Защитники уничтожали Месси в первом тайме – били по ногам, а Коклен даже снял футболку. У Лео был шанс отомстить, но однофамилец бывшего тренера сборной Франции Доменек отбил удар, заодно сыграв на публику.

Говорят, Тер Штеген поедет на ЧМ-2018 первым номером, но Яспер Силлессен доказал, что Вальверде должен дать ему шанс, чтобы стать первым номером «Барсы». В конце встречи голландец вытащил нереальный мяч после удара Гайя с трех метров.

Главный композитор матча – Луис Суарес, на счету которого гол в ворота «Валенсии» на «Камп Ноу». В ответной встрече уругваец аккомпанировал Коутиньо, который забил первый мяч в футболке «Барселоны», и Ракитичу. В 2013-м Суарес ассистировал бразильцу, когда тот забил первый мяч за «Ливерпуль».

В середине второго тайма мяч дважды в одной атаке попадал в руку игрокам «Валенсии» в штрафной, но судья не отреагировал. Никто особо не переживал – счет к тому моменту устраивал каталонцев, которые в пятый раз подряд вышли в финал Кубка Короля, где сразятся с «Севильей». Такого еще никому не удавалось.

«Валенсия» – «Барселона» – 0:2